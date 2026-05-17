将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第4局の2日目が5月17日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で行われている。午後のおやつ提供の時間を前に、藤井名人が突如“ダンス”をするような不思議な動きを見せ、ファンが騒然とする一幕があった。【映像】どうした!? 藤井名人の“可愛い動き”（実際の映像）ストレート防衛と4連覇を目指す藤井名人