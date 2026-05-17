サッカー元U−20日本代表で、現在は秋元康氏がプロデュースする昭和歌謡グループSHOW−WAの青山隼（38）が、14日付日刊スポーツの取材で予想したFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の日本代表メンバー26人中、24人を的中させた。予想の中で、今回の代表メンバーに入らなかったのは相馬勇紀（29＝町田）、守田英正（31＝スポルティング）の2人だけだった。結果を受けて青山は「過去データと短期決戦のマネジメントを意識した