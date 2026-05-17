◇パ・リーグ西武―日本ハム（2026年5月17日エスコンF）西武・岸潤一郎外野手（29）が代打で逆転の今季1号2ランを放った。1点を追う7回2死二塁の場面で、西川に代わって打席に入ると左腕・上原の初球カットボールを左翼席に叩き込んだ。2死からカナリオの二塁打でつくったチャンス。西口文也監督の采配がズバリ的中した。さらにネビンも7号2ランで続いた。