2013年に引退した元大関の把瑠都（41）が16日放送のテレビ朝日系「鶴瓶孝太郎 スターの今を大調査」（後6・30）にVTR出演。現在の職業について語った。現役引退から12年、現在の職業を聞かれると「輸入会社を経営しています」と回答。「相撲を引退してエストニアと日本の架け橋として、もっと何かできることはないかなと思ったんです」と理由を説明した。引退後、2年間は輸入の知識を勉強し、2016年から欧州を中心に世界中の