◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）マイル女王決定戦が１８頭で争われ、川田将雅騎手騎乗で２番人気のカムニャック（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は２着。昨年のオークス以来のＧ１・２勝目、川田騎手の当レース１５度目の騎乗での初制覇はならなかった。昨年のオークスでＧ１初制覇。ひと夏を越し、秋の始動戦となったローズＳで重賞３勝目を飾りった