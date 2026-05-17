◇体操NHK杯最終日（2026年5月17日東京体育館）10月の世界選手権（オランダ・ロッテルダム）などの最終選考会を兼ねて男子個人総合の2日目が行われ、4月の全日本選手権2位で24年パリ五輪3冠の岡慎之助（徳洲会）が全日本の持ち点と合わせ合計341・362点をマークし、3連覇を果たした。2位には合計340・076点で全日本覇者で21年東京五輪個人総合王者の橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）、3位には合計335・877点で全