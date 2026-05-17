脳梗塞（こうそく）を発症して療養中の鈴木愛來（さら、19）が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。手術を受け、集中治療室から“卒業”したことを報告した。13日に「手術がんばってくる！」と投稿していた鈴木。この日、「集中治療室から戻ってきました」と報告し、「想像してた10倍くらい大変だ」と現状をつづった。鈴木は2023年にSKE48の一員として活動。25年に卒業した。今年1月にアイドルグループ「NuFEEL.（ニュー