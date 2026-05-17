◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が６回の守備からベンチに下がった。代わって、中堅でスタメン出場していた佐々木俊輔外野手が左翼へ、松本剛外野手が中堅の守備へ入った。キャベッジはこの試合前まで４試合連続で「６番・左翼」でスタメン出場し、６試合連続安打を放つなど好調をキープ。しかし「２番・左翼」でスタメン出場したこの試合は、５回１死一、三塁で空