◆大相撲▽夏場所８日目（１７日、両国国技館）西十両１４枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、西十両９枚目・嘉陽（中村）を押し出して、６勝２敗とした。「勝負どころで、一気に前へ出ることができた」と振り返った。連敗を止めて、大きく白星先行させての折り返しに「もう中日なんですね。早いですね。まだまだ体も元気なので、ここからではないですか」と話した。また場所中は毎日体重を計測しているといい、「体重は増えていて