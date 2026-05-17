声優の神谷明（79）が16日、自身のブログを更新し、山崎和佳奈さんを追悼した。アニメ『名探偵コナン』で神谷は初代・毛利小五郎役、山崎は毛利蘭役で共演した。【写真】昨年の舞台あいさつ…ステキな笑顔でコナンくんと並ぶ山崎和佳奈さん神谷は「山崎和佳奈さんの訃報に接し、悲しみに言葉も見つかりません。涙が溢れてくるばかりです」とし、「彼女はいつも『お父さん』と呼んでくれていました。これから父はどうすればよい