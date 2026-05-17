【競馬】ヴィクトリアマイルG1（5月17日／東京競馬場・4歳以上牝馬オープン・芝1600メートル）【映像】まさに“横綱競馬”ヴィクトリアマイルのレースハイライト第21回、ヴィクトリアマイルが17日（日）に東京競馬場で開催され、1番人気で阪神牝馬S勝ち馬のエンブロイダリー（牝4・森）が勝利した。エンブロイダリーは昨年の秋華賞、菊花賞に続くG1レース3勝目。昨年2冠馬が単勝オッ