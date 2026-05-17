■体操・NHK杯男子競技2日目（17日、東京体育館）世界選手権（10月、オランダ）、アジア大会（9月19日〜、愛知）の代表選考会となるNHK杯でパリ五輪・個人総合金メダリストの岡慎之助（22、徳洲会）が3年連続3回目の優勝を果たした。1日目は東京五輪・個人総合金メダリストの橋本大輝（24、日本生命/セントラルスポーツ）がトータル256.428でトップに立ち、1.181点差で岡が続いた。勝負の2日目は前半の床、あん馬、吊り輪が終