「バッテリィズ」のエース（31）が17日放送のカンテレ「お笑いワイドショー マルコポロリ！」（日曜後1・59）に出演。関西ローカル番組への愛着を語った。この日は、豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラ、ダブルヒガシ・大東翔生（しょうい）との若手芸人軍団「ギャンしょいエース」として登場。華山・にこらす率いる「おしゃべりにこらすチルドレン（ONC）」との泥仕合を繰り広げた。MC・東野幸治は同企画に「いよいよ最