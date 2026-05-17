愛媛県を訪問している天皇皇后両陛下は、県立の動物園を訪問し、ホッキョクグマの飼育状況などを視察されました。【映像】ホッキョクグマをご覧になる両陛下16日から愛媛県を訪問している天皇皇后両陛下は17日午前、県立とべ動物園を視察し、ホッキョクグマのピースの飼育内容などについて説明を受けられました。天皇陛下は、クマが生まれた時から飼育している担当者にピースが抱えている持病のてんかんについて、「常に心配