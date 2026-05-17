5月17日、東京11Rで行われた第21回ヴィクトリアマイル（4歳上オープン・牝・G1・芝1600m・1着賞金＝1億5000万円）は、C.ルメール騎乗の1番人気、エンブロイダリー（牝4・美浦・森一誠）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に2番人気のカムニャック（牝4・栗東・友道康夫）、3着に3番人気のクイーンズウォーク（牝5・栗東・中内田充正）が入った。勝ちタイムは1:30.9（良）。【レース動画】二冠牝馬エンブロイダリーが完勝…ヴィクトリ