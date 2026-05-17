メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太六冠が4連覇をかけた名人戦七番勝負の第4局が17日決着する見通しです。 今期の名人戦は、藤井六冠に名人戦初登場の糸谷哲郎九段が挑戦しています。 第4局の2日目は午前9時から、糸谷九段の封じ手が開封され始まりました。 開幕から3連勝中の藤井六冠がタイトル防衛と4連覇を達成するか、糸谷九段が初の白星をあげるか。 第4局は17日の夜までに勝敗が決まる見通しです