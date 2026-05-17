毎日のヘアセット時間をもっと心地よく、おしゃれに楽しみたい方に注目のニュース♡理美容家電ブランド「SALONMOON（サロンムーン）」から、『ミラーダブルイオン® ストレートヘアアイロン』のドン・キホーテ限定カラー「シルキーグレージュ」が2026年5月27日より順次発売されます。上品なくすみ感と高機能を兼ね備えた、毎日使いたくなる新作アイロンです。 洗練感