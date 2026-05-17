美しすぎるドラマーとして話題のガールズバンド「きみとバンド」の大野真依が、17日までに自身のインスタグラムを更新。ボディラインがあらわになったチューブトップを公開した。【写真】美ボディあらわに！“美しすぎるドラマー”大野真依のチューブトップ姿大野は「もうすぐ沖縄ー！！！昨年楽しかったから、今年もいい思い出作れますように。ストーリーに沖縄オフ会の予約リンク載せております」と写真を添えて投稿。ファ