来月１４日、「全国闘牛サミット」が岩手県久慈市で１０年ぶりに開催される。開幕まで１か月となったサミットを盛り上げようと、市内外の女性ファンが「平庭闘牛レディース」を結成し、グッズの製作やＳＮＳでの発信を通して闘牛の魅力を広めている。（山岸憲伸）かわいいグッズ今月１０日、久慈市山形町の平庭闘牛場。平庭闘牛大会の初場所となる「わかば場所」が開かれ、６００人を超える観戦客が訪れた。平庭闘牛レディー