お笑いタレントの吉住（36）が16日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。憧れの芸人からの思わぬ言葉が“トラウマ”になったことを明かす場面があった。博多大吉が「俺、吉住ってこういう番組とか一番苦手としてるって俺、勝手に思ってたから。あんまり初対面の人とガンガンしゃべるイメージもない、勝手に」とゲスト出演に驚き。松岡が「そんな感じなんだ」ともらすと