「日本ハム−西武」（１７日、エスコンフィールド）西武が２点を追う五回の攻撃で、２度のリクエストが得点のゆくえを左右した。まずは１死二塁から、滝沢が一塁へのゴロでベースカバーに入った日本ハム・北山とほぼ同時に一塁に駆け込み、塁審はセーフの判定。新庄監督がリプレー検証を要求し、場内のビジョンに映し出された映像では北山がベースを踏むのが早いように見えたファンからは歓声も上がったが、３分を超える検証