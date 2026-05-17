ナフサ不足であらゆる現場から悲鳴が上がっていますが、政府はこれを“目詰まり”と言っています。一体何が起きているのでしょうか。【写真を見る】ナフサから分解された様々な「基礎化学品」ナフサの“枝分かれ”の末端で何が…政府が指摘する「目詰まり」の正体身の回りにある様々なものの原料となっているナフサですが、ガソリンや軽油、重油などと同様に原油から精製されます。そのナフサはさらに分解され、重さによって様々な