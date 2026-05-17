社会人野球クラブ「茨城ゴールデンゴールズ」の監督でタレントの片岡安祐美さん（39）が3日、自身のインスタグラムを更新。YouTube番組出演時のオフショットを公開しました。【写真】公式キャラクター「招き猫のトコタン」と一緒に片岡さんは、ボートレース常滑の公式YouTubeアカウント「ボートレースとこなめ公式チャンネル」で4月28日に生中継した『トコタンち｜中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦５日目』に主演