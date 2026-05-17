５月17日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第17節で、２位のヴィッセル神戸と最下位のＶ・ファーレン長崎がPEACE STADIUM Connected by SoftBankで対戦した。立ち上がりから主導権を握ったのは、アウェーの神戸。18分、敵陣左サイドでのロングスローから、大迫勇也が決定的なヘディングシュートを放つ。これは長崎GKの後藤雅明に好セーブに阻まれる。神戸が試合を優位に進めるなかで、均衡を破ったのは長