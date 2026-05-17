“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が17日、自身のXを更新。生誕オフ会を報告した。【写真】満面の笑み！Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴が喜びつづる三田は、写真を添えて「生誕オフ会きてくれた皆様ありがとうございました。みんなでBBQでした。いつも以上に距離が縮まったね楽しかった。今年もみんなにお祝いしてもらえて本当に嬉しくて歯も全開だわたし。来年もみんなで一緒に集まろうね。28歳の三田悠貴もどうぞよろし