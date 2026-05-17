人気レースクイーンの有栖未桜（32）が17日までに自身のインスタグラムを更新。黒のセパレート・コスチューム姿を披露した。「KNOCKOUT64ありがとうございましたっ」と、15日に東京・後楽園ホールで開催された「KNOCKOUT×ミャンマーラウェイ3VS3対抗戦」でラウンドガールを務めたことを報告。黒のセパレートコスチューム姿の写真をアップし「ミャンマーラウェイ対抗戦熱すぎてやばかったな。。打たれ強すぎる