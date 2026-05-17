◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）「８番・二塁」で先発出場している巨人の浦田俊輔内野手が立て続けに二盗、三盗を決めた。１―０の５回無死から左前打で出塁。１死となって１番・平山の初球で二盗を決めると、カウント１−３からの５球目に三盗を成功させた。三盗はＤｅＮＡ・石田が投球モーションに入る前に完璧なスタートを決めた。これでシーズン８盗塁となり、４盗塁の松本と４差でチームダ