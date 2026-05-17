元サッカー日本代表ＭＦの本田圭佑（ジュロン）が、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）で５大会連続のメンバー入りとなったＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）に大役を期待している。本田は１７日、神奈川県内で行われた自身考案で、子供を対象にした４対４の新しいサッカー競技である「４ｖ４」の２０２６年シーズン開幕のキックオフ大会に登場した。報道陣の取材に応じた本田は、盟友の長友がアジア史上初となる５大会連続でメンバー入り