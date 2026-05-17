◆大相撲▽夏場所８日目（１７日、両国国技館）西幕下３７枚目・安響（安治川）が、東幕下３０枚目・玉欧山（鳴戸）を寄り倒して、無傷の４連勝で勝ち越しを決めた。「場所前には大関（安青錦）にも稽古をつけてもらって、踏み込んで今日も自分の力でもっていけた」とうなずいた。部屋では大関・安青錦からも助言を受けるといい「大関に前の相撲で変化をしたことを話したら、思い切りいくように言われた。部屋全員の取組を見