５月１７日の東京７Ｒ・３歳１勝クラス（芝１６００メートル＝８頭立て）は、１番人気のトミーバローズ（牡、栗東・清水久詞厩舎、父ヘンリーバローズ）が、２勝目を挙げてオープン入りを決めた。勝ち時計は１分３１秒６（良）。２番枠からスタートを決めて、スムーズに内めの３番手へ。手応えよく直線に入ると、鞍上のアクションに応えて２着馬ヴァロアークに６馬身差をつける圧勝だった。坂井瑠星騎手が「非常に強い内容」