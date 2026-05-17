タレントのビートたけしが１７日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」（日曜・正午）に出演。魚釣りや潮干狩りなどでレジャーに見せかけた“レジャー密漁”が横行していることについて私見を述べる一幕があった。この日の番組では、釣りや潮干狩りの際、ルール無視で検挙されるケースも発生していることを紹介。さらにアワビ、ナマコ、シラスウナギといった特定水産物の密漁が暴力団の資金源になっている側面があ