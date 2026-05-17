女子プロレス「スターダム」１７日の後楽園大会でフワちゃんが極悪軍「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」上谷沙弥（２９）とデビュー戦以来の邂逅を果たした。この日フワちゃんは、なつぽい、安納サオリ、スターライト・キッドと組んでヘイトの上谷、刀羅ナツコ、流悪夏、稲葉あずさ組と８人タッグマッチで激突。フワちゃんと上谷が対戦するのは２０２２年１０月のデビュー戦（フワちゃん＆葉月ＶＳ上谷＆妃南）以来。２５年１２月