◆陸上セイコーゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）男子走り幅跳びは昨年の東京世界陸上代表の橋岡優輝（富士通）が８メートル２２（追い風１・９メートル）で優勝した。２本目で好記録をマークしたが「まだ全然まとめ切れていなくて、２本目は流して跳んだら出ちゃったみたいな記録。３、４本目って結構修正をかけて徐々に良くなっていったんですけど、コンディション面で向かい風に負けてしまった。まだしっ