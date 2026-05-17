先日実家から冷凍の鱈の西京焼きをもらい、しばらく冷凍庫に入れていた。東北に暮らしているせいか西京焼きというものにあまり馴染みがないので、冷凍庫をあけてその切り身を見る都度（最強……）と思ってしまう。わたしの冷凍庫にはいま最強が冷えていて、いつでも焼くことが出来る。重い締切を抱えていると頭まで重くなってくるような気がする。俯（うつむ）くように書き、唸り、コーヒーを淹れ、また書き、唸り、冷めたコー