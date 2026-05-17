【モデルプレス＝2026/05/17】タレント・モデルの本田紗来が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】芸能三姉妹の19歳末っ子、サッカーユニで美脚全開◆本田紗来、ド派手ヒョウ柄×ファーブーツ着こなすヒョウ柄のフーディーにサッカーのユニフォームをレイヤードしたコーディネートで登場した本田。足元はボリ