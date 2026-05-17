旬のさやいんげんを使った、定番のごまあえ。シャキッとした食感も楽しく、黒すりごまをたっぷり使ったあえごろもに少し砂糖を加えることで、まろやかでこくのある味わいに仕上がります。あと一品ほしいときにも取り入れやすい副菜です。『いんげんのごまあえ』のレシピ材料（2人分）さやいんげん……10本（約80g）〈あえごろも〉砂糖……小さじ1/2しょうゆ……小さじ1黒すりごま……大さじ2塩……少々作り方（1）いんげんをゆでる