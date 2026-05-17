元SKE48でタレントの松井珠理奈さん（29）が2026年5月13日、自身のインスタグラムを更新。夫で男性グループ「BOYS AND MEN」の辻本達規さん（34）と、愛犬を交えたプライベートショットを披露した。松井さんと辻本さんは26年1月に結婚を報告した。「愛犬の日」にちなんで松井さんは、「今日は #愛犬の日 ということで」といい、愛犬を挟んだ家族ショットを含む3枚の写真を投稿した。「りっぷくんは時々人間みたいな動きをします」