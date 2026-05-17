アメリカの環境政策の変更などを背景に、大手自動車メーカーでEV＝電気自動車の開発を見直す動きが相次いでいます。【映像】スバル・大崎篤社長「市場導入のタイミングを先の方に」大崎篤社長「バッテリーEVの浸透のスピードが緩やかになってきていると我々としての市場導入のタイミングについては少し先の方に見直しをしていくと」スバルは2028年に予定していた自社開発のEVの発売を延期します。新たな発売時期は決まっていま