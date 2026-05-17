フランスで開催中の、カンヌ国際映画祭で、是枝裕和監督の最新作、「箱の中の羊」が公式上映され、主演の綾瀬はるかさんらが会場を訪れました。「箱の中の羊」はカンヌ国際映画祭で最高賞「パルムドール」にノミネートされています。【映像】スタンディングオベーションの様子（実際の映像）16日、是枝監督や、主演の綾瀬はるかさん、お笑いコンビ「千鳥」の大悟さんが会場を訪れました。「箱の中の羊」は、息子を亡くした夫婦