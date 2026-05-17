◇プロ野球セ・リーグ 巨人ーDeNA（17日、東京ドーム）巨人・浦田俊輔選手が、持ち味生かした攻撃を見せています。場面は1点リードで迎えた5回。先頭で打席に向かった浦田選手は、泳ぎながらもバットの先でボールをとらえ、レフトへのヒットで出塁します。続いて打席に向かった先発・竹丸和幸投手はスリーバント失敗で1アウトとされるも、後続・平山功太選手の打席では浦田選手が2塁への盗塁を成功させました。さらにこの打席では