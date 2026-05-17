東京消防庁は、消防艇やヘリコプターを使った大規模な水上での訓練の様子を披露しました。【映像】東京消防庁 水上訓練の様子福田雄大リポート「これから東京湾での船舶火災を想定した水上訓練が行われます」消防艇やヘリコプターの登場で幕を開けたのは、東京消防庁による「水の消防ページェント」です。都民の防災意識を高めることを目的としたこのイベントは、毎年、東京の晴海ふ頭で行われていて、今年で52回目の開催に