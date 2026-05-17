【J1百年構想リーグ WEST第17節】(ピースタ)長崎 2-2(PK3-2)神戸<得点者>[長]山口蛍(21分)、エドゥアルド(45分)[神]武藤嘉紀(27分)、マテウス・トゥーレル(32分)<警告>[長]翁長聖(66分)、ディエゴ・ピトゥカ(90分+2)、高木琢也(83分)[神]カエターノ(37分)主審:Damian Kos└GK後藤雅明が驚異の3本ストップ! 10位長崎が2位神戸とのPK戦を制して2試合ぶり白星