[5.17 J1百年構想リーグWEST第17節 長崎 2-2(PK3-2) 神戸 ピースタ]V・ファーレン長崎が激闘の末、2試合ぶりの白星を手にした。J1百年構想リーグWEST第17節が17日に行われ、10位の長崎はホームで2位のヴィッセル神戸と対戦。2-2で突入したPK戦を3-2で制した。先手を取ったのは長崎。前半21分、カウンターからMFマテウス・ジェズスがペナルティエリア右に切れ込み、右足でクロスを送る。フリーのMF山口蛍が右足で押し込み、古巣