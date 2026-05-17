[5.17 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第17節](ハトスタ)※15:30開始主審:大坪博和<出場メンバー>[レイラック滋賀FC]先発GK 21 櫛引政敏DF 4 井出敬大DF 14 白石智之DF 55 小野寺健也MF 7 久保田和音MF 8 中村健人MF 17 木下礼生MF 18 秋山駿MF 32 海口彦太MF 36 前川智敬FW 10 人見拓哉控えGK 31 笠原淳DF 44 藤谷壮MF 24 ロメロ・フランクMF 26 角田駿MF 28 田部井悠FW 9 森本ヒマンFW 11 三宅海斗FW 15 菊島卓FW 77 北條真汰