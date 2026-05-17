アルビレックス新潟は17日、DFジェイソン・ゲリアがオーストラリア代表のFIFAワールドカップ(W杯)最終メンバー選考に伴うプレキャンプ合流のため、16日からチームを離脱したと発表した。過去にジェフユナイテッド千葉でもプレーしたゲリアは、2025年にメルボルン ・ビクトリーから新潟へ加入。今季はここまで11試合に出場し、1ゴールを記録している。新潟は現在、J2・J3百年構想リーグWEST-Aで2位。最終節は23日に行われ、ホ