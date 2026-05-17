17日、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のレーヴィス栃木は、香港出身のアウトサイドヒッター（OH）蕭昌鴻（33）が2026-27シーズンから加入することを発表した。 蕭は香港出身で、同国代表としてプレーした経験も持つ。身長193㎝から繰り出される高さを生かした攻撃力と安定した守備力を兼ね備える選手で、大きな戦力となることが期待される。 また、R栃木は香港との国際交流を積極的に