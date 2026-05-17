タレントの上沼恵美子（71）が15日放送の「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」にゲスト出演。確執のある人物について語った。松任谷は「ちょっとシリアスな話になるかもしれないけど、エミリー（上沼）は中昔前に紅白の司会をされて、ちょっと叩かれてた時あったじゃないですか？」と話題提起。上沼は「そうなんです、M-1審査員で叩かれ…紅白の司会の叩かれはちょっと違うかもわかりません。あれはイビられたんですよ」