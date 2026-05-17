フリーアナウンサーの中村江里子（57）が16日放送のテレビ朝日系「鶴瓶孝太郎 スターの今を大調査」（後6・30）にVTR出演。レベルが違うと感じた同期について語った。現在フランスを拠点に生活する中村。フジテレビに同期入社した近藤サトが訪ねた。2人は1991年4月にフジテレビでアナウンサーデビュー。初対面は互いに強烈な印象を抱いたと思い出話に花を咲かせた。「サトはもう凄かったから」と切りだして「声の落とし方