敵地エンゼルス戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地エンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場。8回に右翼線への長打を放ち、快足を飛ばして生還したが、記録は三塁打＋エラーに。中継を見た視聴者も思わず混乱に陥った。6-2で迎えた8回2死一、二塁の第5打席。低めのチェンジアップをはじき返すと打球は右翼線へ。ポール際のネットに当たり、グラウンドを転々とする間に激走。相手守備の中継