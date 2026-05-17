敵地エンゼルス戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数2安打5打点と大活躍で15-2大勝に貢献したものの、あまりにもひどい古巣の試合運びに、ファンからは様々な声が上がった。大谷は8回の第5打席、2死一、二塁から低めのチェンジアップを右翼線へ運んだ。ポール際のネットに当たり、グラウンドを転々とする間に激走。相手守備の中継プレーが乱れる間